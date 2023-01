La alerta por frío extremo, heladas y nieve se extiende en España

En la mayor parte del interior peninsular no se alcanzarán los 10 ºC durante las horas centrales del día este viernes, y hará menos de 5 ºC en amplias zonas de la mitad norte y en áreas montañosas. No obstante, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no podemos “hablar de una ola de frío". Aunque ha faltado poco.