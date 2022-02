Las lluvias escasean en España desde las navidades, y por ahora no parece que eso vaya a cambiar. El asentamiento del anticiclón está agravando la sequía y haciendo que las tardes sean muy cálidas para estas fechas, con unos 20 grados en gran parte del país. No obstante, no podemos decir que estemos teniendo un comienzo de 2022 de carácter cálido por un fenómeno llamado amplitud térmica. ¿Qué es y por qué será importante en febrero?