Se avecinan tormentas intensas: una Dana extiende los avisos a una treintena de provincias

Las primeras tormentas no se han hecho esperar. Han caído auténticos chaparrones (de agradecer) en el interior peninsular este lunes, e incluso en algunas zonas de costa como Málaga, por allí menos bienvenidas. Con el paso de una Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) por el oeste de España las lluvias se van a ir extendiendo y podremos ver más granizadas como las de Asturias. Eso sí, mucho cuidado: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende los avisos a una treintena de provincias.

Se extenderán "de sur a norte"

Granizo y viento fuerte

Desplome de las temperaturas

Además la tan esperada tregua del calor llegará por fin, después de un julio tórrido. Tan solo sumarán el martes en zonas del Cantábrico interior, donde no obstante hará no más de 32ºC. Aunque esto no incluye al País Vasco y la vecina Navarra, que alcanzarán los 34-36 grados. Seguirá haciendo calor en áreas del suroeste, del noreste y de Baleares, pero el bajón de temperaturas será considerable, de hasta 8ºC, en el resto. Nos quedaremos así con valores normales para la fecha e incluso algo bajos en algunos puntos. Todavía habrá que tener cuidado con los incendios.