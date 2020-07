Más de 30ºC en Canarias y 6ºC en Ávila: las zonas más calurosas y más fresquitas para dormir estos días

A estas alturas del año el calor no es noticia, a menos que se mantenga la temperatura de la tarde durante toda la madrugada. En puntos de Canarias no ha sido la primera noche que no han bajado de los 30ºC. En cambio hay zonas de la Península, como Ávila, donde anoche el termómetro marcó apenas 6ºC, una envidia para el resto de España. Te contamos cuáles son las zonas más calurosas y más fresquitas para dormir estos días.