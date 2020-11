Precedentes históricos

Por tanto, que llueva torrencialmente en la Comunidad Valenciana en noviembre no es inédito. De hecho, rememora también las inundaciones del 4 de noviembre de 1864, llamadas ‘la riada de San Carlos’, y las de noviembre de 1982, la mayor inundación conocida del Júcar.

¿Cómo está implicado el cambio climático?

“Estas variaciones, conducentes a una mayor energía y vapor de agua disponible en la atmósfera, pueden dar lugar a que las precipitaciones torrenciales sean más intensas y con mayores volúmenes de precipitación”, lo cual no quiere decir que caiga mayor cantidad de agua en el conjunto del año, explica después. Lo que ocurre es que “la lluvia se acumula de otra forma, en periodos más cortos que dejan más precipitación acumulada”.

Es decir, no es de extrañar que pasemos de la sequía a la torrencialidad en vista de los datos meteorológicos. En cuanto a las sequías dice la Aemet: "No llegan a tener la duración que las grandes sequías de los 80 y 90, pero sí que son episodios más frecuentes y más intensos con meses en los que no cae nada de precipitación".