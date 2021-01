Los próximos días serán clave para terminar de retirar la nieve que descargó Filomena sobre el interior de España, pero no hay que despistarse. La anunciada subida de las temperaturas que ayudará a derretir el manto blanco, que ya requiere de pico después de la ola de frío que ha congelado el suelo, no será progresiva, sino bastante rápida. Y, para colmo, se han pronosticado algunas lluvias desde el miércoles –poco copiosas, en general, pero a tener en cuenta –. Como “más vale prevenir que curar”, recordamos las medidas básicas frente a posibles inundaciones.

El mayor riesgo, ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo presentan los ríos Tajo, Duero y Ebro. No será tanto por las precipitaciones, que serán más generosas en la mitad occidental peninsular, sino por el deshielo. En las cuencas de estos ríos y varios afluentes se han acumulado grandes cantidades de nieve que persisten diez días después de que Filomena abriera todos los informativos de España.

Las recomendaciones de los servicios de emergencias

Pero no solo estas zonas peligran. Pese a que en general no veremos grandes cantidades de lluvia, no hay que confiarse. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM) ha solicitado a los ayuntamientos y otros organismos a través de Twitter que se tomen todas las medidas de prevención posibles: “Eliminación de elementos con riesgo de caída, en arbolado y cornisas, así como la preparación de imbornales y alcantarillado para poder evacuar el agua”, ha dicho.