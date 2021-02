Si alguna vez has hecho una excursión por el desierto y has aprovechado para hacer noche y ver amanecer, ya lo sabrás. Las noches a la intemperie sobre la arena no son tan cálidas como cabría pensar. En el Sáhara, el desierto más grande de la Tierra, las temperaturas pueden caer de los 40 grados por el día a los 0 ºC de madrugada en cuestión de horas. ¿Sabes por qué hace tanto frío?