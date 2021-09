El modelo predicción del Centro Europeo pronostica desde hace días la posible formación de una tormenta tropical no muy lejos de España. Su origen estaría en las ondas africanas del este, un fenómeno que contribuye al frenesí ciclónico en el Atlántico durante la temporada de huracanes. Pero, ¿qué son exactamente esas ondas que están dando tanto que hablar?

Es posible que hayas leído en los medios de comunicación que un ciclón va a impactar en España la próxima semana, pero esto, al menos por ahora, no se puede afirmar. Las ondas tropicales del este, no obstante, sí podrían formar una tormenta tropical en el entorno de Cabo Verde que, según el modelo europeo, podría tomar dos direcciones: podría adentrarse en el Atlántico, o bien podría dirigirse al norte, más cerca de Canarias. Aunque no se prevé un impacto en las islas.