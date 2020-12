Los días templados van llegando a su fin. Ya dice el refranero que “hasta el día de Navidad no es invierno de verdad”, y no podía ser más acertado. El 2020 se va a despedir en apenas diez días y lo va a hacer con un vuelco del tiempo que nos dejará helados. Del aire cálido que llega estos días pasaremos a uno gélido por la llegada de una masa de aire de procedencia de polar y, aunque aún hay mucha incertidumbre, parece que las nevadas no faltarán en cotas bajas la semana que viene. Prepara el gorro y los guantes.