Quizá no hayas oído hablar de la primera tormenta tropical de 2021 en el Pacífico oriental, nombrada Andrés. No es raro: se desarrolló entre el 8 y 9 de mayo y durante el día 10 se debilitó a categoría de depresión tropical. No obstante, eso no ha evitado que haga historia convirtiéndose en la formación más temprana en medio siglo de registros por satélite.