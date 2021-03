Algunos vecinos de Granada grabaron el martes, 2 de marzo, un posible tornado que no parece tocar el suelo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo ha recogido como una ‘tuba’, un fenómeno parecido a un tornado aunque con algunas diferencias.

A media tarde, cuando fueron grabados los vídeos, en el sureste peninsular se producían algunas tormentas dispersas y puntuales, y el polvo en suspensión procedente de África enturbiaba el cielo y no se descarta que dejase algunas precipitaciones con barro.

¿Tornado o tuba?

Lo que no queda claro en los vídeos del tornado es si toca el suelo. Esto es determinante para saber si hablamos de un tornado o una tuba, una corriente de aire igualmente giratoria y con forma de cono conectada a una nube pero que no llega a tocar la superficie (como sí hacen los tornados o las trombas marinas, por ejemplo). Las tubas, por tanto, no suelen provocar daños en tierra.