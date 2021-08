El miércoles se esperan fuertes tormentas en Cataluña y ascenso térmico en el Mediterráneo

- GALICIA: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que serán poco probables en el extremo sureste y más intensos en el norte y oeste, con tendencia durante la segunda mitad del día a disminuir la nubosidad a intervalos nubosos, al tiempo que gradualmente remitirán las precipitaciones. Brumas matinales, más probables en el oeste y zonas altas del extremo sureste. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, algo más intenso en el litoral al norte de Fisterra.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que localmente pueden ser fuertes de madrugada, con tendencia durante la segunda mitad del día a disminuir la nubosidad a intervalos nubosos, al tiempo que gradualmente remitirán las precipitaciones. Brumas matinales en zonas altas de la cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en descenso ligero, más acusado en el noroeste. Viento flojo del oeste y noroeste, que será algo más intenso en el litoral durante la primera mitad del día.



- CANTABRIA: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados durante la madrugada, ocasionalmente con tormenta, y dispersos y menos intensos a partir de la mañana, remitiendo por la tarde y disminuyendo la nubosidad. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. En el litoral, viento del oeste con algún intervalo de fuerte de madrugada, rolando a noroeste y disminuyendo durante la tarde a flojo; en el interior, viento flojo con predominio del noroeste y norte.



- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados durante la madrugada, ocasionalmente con tormenta, y dispersos y menos intensos a partir de la mañana, cesando por la tarde y disminuyendo la nubosidad. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios en el tercio norte y en descenso en el resto. Viento del oeste y noroeste, flojo en el interior y, al final de la tarde, también en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: en el tercio norte, nuboso con tendencia a intervalos nubosos en las horas centrales del día con lluvias o chubascos sobre todo en la primera mitad del día, que podrán ir ocasionalmente acompañados de tormenta en el extremo norte. En el resto, intervalos de nubes medias y altas, con alguna nubosidad de evolución, y sin descartar algún chubasco disperso en el este y sistema Central. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el este y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Vientos predominando la componente oeste, tendiendo a últimas horas del día a la componente norte en la mitad norte.



- NAVARRA: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos desplazándose de oeste a este durante la primera mitad del día, ocasionalmente con tormenta, más frecuentes e intensos en el tercio norte, remitiendo por la tarde y quedando poco nuboso. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales salvo en el área de Tudela, donde no se esperan. Temperaturas mínimas en ascenso, que será ligero o sin cambios en el tercio norte; máximas en descenso, ligero en la Vertiente Cantábrica y localmente notable en el noreste y suroeste. Viento flojo variable tendiendo a noroeste, con intervalos más intensos en el área de Tudela por la tarde.



- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos en las horas centrales del día, con lluvias o chubascos, que podrán ir ocasionalmente acompañados de tormenta, y que tenderán a remitir a partir de la tarde. Al final del día tenderá a poco nuboso en el valle. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, que puede ser notable en la Rioja Alta. Vientos del norte y noroeste.



- ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto al principio, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en Huesca y el norte y oeste de Zaragoza durante la primera mitad del día, que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo. En el resto no se descartan chubascos aislados al principio del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento del noroeste de flojo a moderado.



- CATALUÑA: cielo nuboso o cubierto al principio, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la tarde y a intervalos nubosos al final del día. Se esperan chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y con granizo en la mitad este y Pirineo de Lérida y menos probables en el resto. Al final del día no se descartan chubascos en el litoral sur de Tarragona. Temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en Tarragona y sur de Barcelona y en descenso en Gerona y Pirineo de Lérida. Viento de componente oeste de flojo a moderado, tendiendo por la tarde en el litoral a este y noreste moderado con rachas fuertes.



- EXTREMADURA: algunos intervalos de nubes altas tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del oeste al noroeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales del día, disminuyendo a poco nuboso o despejado por la tarde. No se descarta algún chubasco aislado ocasionalmente acompañado de tormenta, en el extremo norte de la sierra. Temperaturas mínimas en aumento, excepto en la sierra donde permanecerán sin cambios; máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en la sierra. Viento flojo variable tendiendo a noroeste durante las horas centrales de la jornada, cuando será algo más intenso.



- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, salvo en Guadalajara donde se esperan intervalos de nubosidad de evolución que se extenderán a la Alcarria y la Serranía de Cuenca. No se descartan lluvias débiles y algún chubasco aislado, ocasionalmente acompañado de tormenta, en el norte de Guadalajara. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o con cambios ligeros, predominando los descensos en Guadalajara y Toledo y los ascensos en el sureste de Albacete. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste e intervalos más intensos en las horas centrales del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas por la mañana. En el tercio norte, nubosidad de evolución diurna por la tarde y baja probabilidad de chubascos aislados. Temperaturas en ascenso, localmente notable de las máximas en el sur de Valencia y en Alicante, donde en algunas poblaciones se podrían superar los 37 grados. En el litoral sur, viento moderado del sur y suroeste; en el resto, viento flojo del oeste con brisas marítimas por la tarde.



- MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en el interior; máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. Vientos del suroeste en el litoral y variables flojos en el interior, girando por la tarde a componente sur en toda la región.



- BALEARES: intervalos nubosos con predominio de nubes altas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso en el oeste de las islas y en ascenso en el noreste. Viento del sur y suroeste en general flojo con brisas costeras, girando en Menorca al final de la tarde a noreste.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. Nubes bajas o nieblas matinales en el litoral mediterráneo y área del Estrecho. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior; máximas en ascenso, localmente notable en la vertiente mediterránea. Vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste por la tarde y aumentando.



- CANARIAS: predominio de cielos nubosos en el norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve, con apertura de amplios claros por la tarde. Poco nuboso en el resto, con intervalos matinales en Fuerteventura. Baja probabilidad de lloviznas débiles, dispersas y ocasionales en medianías norte de las islas de mayor relieve a primeras horas del día. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.