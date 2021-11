Si bien la predicción estacional más reciente no da indicios de que el invierno, en conjunto, vaya a ser muy frío, sino todo lo contrario, esto indica que es muy poco probable que tengamos un invierno que en conjunto sea más frío de lo normal, sin embargo, episodios puntuales de frío y nieve no sólo no son descartables, sino que puede que ya tengamos posibilidades de ver uno de ellos próximamente.