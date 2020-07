Arranca la canícula, aunque lo más sofocante está por venir

El 15 de julio da inicio al periodo más cálido del año: la canícula. Los días más cálidos del año quedan encuadrados entre el 15 de julio y el 15 de agosto, poniendo esta última jornada fin a la canícula. Pues hoy es 15 de julio. No parece que vaya a empezar de una forma tan sofocante a como se espera en las próximas semanas en unas jornada donde el calor alterna con tormentas e incluso granizadas. En buena parte del país se espera que predominen cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el área Cantábrica estará nuboso con lluvias dispersas, tendiendo por la tarde a remitir en el litoral y a dispersarse en forma de chubascos en el interior oriental. Asimismo, en zonas del interior peninsular se desarrollará nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas ocasionales en Cataluña y, aisladamente, en la Ibérica oriental, sierras del sudeste y Mallorca. Podrían ser localmente fuertes en el Pirineo catalán. No se descartan en otras zonas de Baleares. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas, con una pequeña probabilidad de lluvias aisladas. Habrá posibles nubes bajas y brumas matinales en el Cantábrico, alto Ebro Estrecho y Melilla, así como calima en la mitad sur peninsular.