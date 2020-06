Guía definitiva para cuidar la piel y absorber vitamina D a la vez en la nueva normalidad

No obstante, los dermatólogos consideran que los beneficios que proporciona tomar el sol sin protección no son comparables con los riesgos que se corren. En caso de deficiencia, siempre es posible promover la síntesis de vitamina D mediante ciertos alimentos como el pescado azul, el hígado, la leche, el zumo de naranja, la margarina, los cereales o el huevo y, en caso de deficiencia acusada, siempre podrán prescribirte suplementos de vitamina D.

Los expertos coinciden en que hay que tomar el sol siempre con protección pues ha quedado demostrado que los protectores solares no reducen significativamente los niveles de vitamina D porque en general no se utilizan de la manera adecuada: la recomendación es usar un bote de 200 gr para 6 aplicaciones cuando se usa en la cantidad y extensión adecuada, además, se debe reaplicar después de cada baño y siempre cada dos horas. Lo cierto es que estas recomendaciones para el uso de la protección solar no se siguen a rajatabla, lo que impide que la crema solar se convierta en un escudo absoluto para la absorción de los rayos UVB.