París crea el cine flotante para enamorarse en pleno coronavirus

No todo iba a ser malo en este verano atípico… Eso de los espacios cerrados echa para atrás a muchos en medio de una pandemia, pero eso no quiere decir que no podamos ir al cine. La primera proyección, “Le grand bain” (en español Nadando por un sueño), del director francés Gilles Lellouche, fue gratuita. Como podrás imaginar no quedó ni una barca vacía.