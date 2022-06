Rocío Carrasco: “Voy a explicar por qué ya no tengo relación con Ortega Cano, Gloria, Amador y mis hermanos”

Rocío Carrasco ha sido tajante al hablar de los miembros de su familia y asegura que en la docuserie “se entenderá” todo. “ No estoy aquí para vengarme, sino para contar la verdad ”, ha comenzado diciendo. La hija de Rocío Jurado asegura que “se han aprovechado” de su dolor y de su silencio . Además, ha dejado claro que ha sido ella la que ha decidido apartarse de su familia: “ No los quiero al lado ”. “Es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo”, ha confesado.

La hija de Rocío Jurado considera que lo que ha vivido con su familia ha sido una “puñalada”, pero que de ellos ya “no le sorprende nada”. “Ellos no hubieran podido hacer lo que han hecho si yo hubiera estado bien”, ha señalado. Además, asegura que no ha hecho la docuserie con sed de "venganza". “No albergo odio, no se me crio con unos valores donde hay odio”, ha afirmado.