María Teresa Campos reaparece en la docuserie para apoyar a Rocío Carrasco

Tanto María Teresa Campos como Rocío Carrasco han demostrado en multitud de ocasiones que entre ellas no existe una simple relación de amistad, si no que lo que las une es más propio de una familia. Cuando Rocío Jurado murió, María Teresa Campos se convirtió en la madre que Rocío ya no tenía y sus dos hijas, Carmen y Terelu, en sus hermanas mayores.