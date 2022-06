Rocío Carrasco desenmascara a Amador Mohedano: "Ha filtrado información por detrás, con mi madre presente no habría tenido huevos"

Rocío Carrasco habla sin tapujos sobre su tío Amador en el estreno de ‘En el nombre de Rocío’: “Estuvo al lado del ser durante años”

Rocío Carrasco: “Amador y el resto de mi familia tienen el mismo fin, hundirme y hacerme daño”

Con un ‘templo’ inmenso construido con los 18 contenedores que guardaban los objetos personales y la documentación de ‘la más grande’ como telón de fondo comienza ‘En el nombre de Rocío’, la nueva docuserie de Rocío Carrasco.

Con la emisión de esta docuserie empieza a desvelarse la verdad sobre los Mohedano, la verdad que Rocío Carrasco ha mantenido callada durante años pero que por fin saldrá a la luz. Como no podía ser de otra manera, la emisión de ‘En el nombre de Rocío’ no dejará indiferente a los miembros del clan Mohedano, esas personas a las que Rocío Carrasco se ha referido en alguna ocasión como ‘la jauría’, sus tíos y otros familiares con los que ya no tiene relación y a los que va a sorprender mostrando documentación inédita hasta el momento.

Rocío Carrasco aún sigue sufriendo al ver las imágenes en las que su madre, en una entrevista, explica que lo que más le duele en el mundo es que hablen de su hija. La cantante le explicaba a la periodista que para una madre el “desgarro total” era sin duda que alguien pudiera hablar mal de su hija o hacerle daño.

Rocío se pregunta cómo reaccionaría su madre precisamente a eso, a lo que los que se llaman “su familia” han hecho con ella durante años:

“Imagínate lo que pensaría mi madre si viera lo que han hecho conmigo después de ella haberse ido, si ella hubiese estado aquí no habría sucedido nada de lo que ha pasado, si ella hubiera estado nadie hubiera tenido huevos para hacer lo que han hecho, para estar del lado del ‘ser’, lo han hecho y lo han hecho por detrás porque son cobardes, Amador ha filtrado mucha información por detrás, Gloria lo ha hecho de otra forma pero también lo ha hecho, por delante ninguno de los dos habría tenido valor para hacerlo (…) A mi madre esto le causaría un dolor grandísimo, por eso estoy aquí, porque al final esta es la única opción que tengo, ellos han jugado con mi silencio, han jugado con el hecho de que se piensan que nunca se va a saber la verdad te retan y te provocan a que lo hagas, pero ya no hay más provocación ni más miedo, porque yo ya no tengo por a qué temer”.

Los expertos opinan: “Amador Mohedano no fue un buen mánager”

Pero Rocío Carrasco no solo se ha mostrado con su tío Amador en el aspecto personal, la hija de Rocío Jurado no tiene duda alguna de que su tío no fue un buen asesor para su madre mientras ejerció de mánager de la cantante.

Rocío ha explicado que antes de Amador varios representantes ayudaron a crear la tremenda y exitosa figura de Rocío Jurado, la imagen de ‘la más grande’ que ahora todos conocemos: “Después de Gordillo llegó mi tío, cuando él la coge mi madre ya era la artista que todos conocemos, cuando Amador llega a la vida de mi madre Rocío Jurado ya era quien es, a ella el trabajo le salía solo, no había que buscarlo”.

Manolo Sánchez, uno de los primeros representantes de Rocío Jurado, opina lo mismo que la hija de ‘la más grande’: “Yo creo que Rocío es lo que es por su trabajo y por sus facultades, le faltaba preparación, su labor era ponerse en contacto con las empresas contratantes y encargarse de llamar a los músicos, del transporte pero poco más”.

