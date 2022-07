Rocío Carrasco: "Mi padre se arrepintió de haber conocido a Raquel Mosquera"

A Rocío le consta que su padre y Raquel tenían problemas antes de que éste falleciera y cuando le preguntan si cree que su padre se arrepintió de casarse con ella, Rocío responde: “Yo no sé si se arrepintió de haberse casado o de si se arrepintió de haberla conocido, no sé con cual opción me quedo, pero estaba arrepentido ”. Pero no es la única que piensa de esta manera.

Además, cuenta Rocío que su padre jamás quiso tener hijos junto a Raquel Mosquera, aunque la pareja lo dijera públicamente: “Él, públicamente, sostuvo que sí, pero yo tuve aluna conversación con él respecto a eso, y él me decía que no, me decía ‘yo soy padre de la veintiúnica, que es lo que quiero, y que eres tú’. Entiendo que me dijo que no podía decirle que no a Raquel, estaba en una encrucijada, pero no quería niños”.