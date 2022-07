En el año 2000, Rocío Carrasco y Fidel Albiac tienen un accidente de coche que les lleva al hospital. La hija de Rocío Jurado se sincera y cuenta la discusión que mantuvo con su padre, Pedro Carrasco, durante esos días porque, a su parecer, este no trató bien a Fidel: “Dejo de hablarle a mi padre por esa actitud que tiene y yo tomo la decisión de que necesito un tiempo y dejo de hablarle durante un año”. Las declaraciones, al completo, en el capítulo 3 de 'En el nombre de Rocío', solo disponible para abonados a mitele PLUS.

Cuenta, además, que su padre pidió disculpas a Fidel en esa conversación “por si había actuado de mala fe con él”. Pedro y Rocío lloraron y Fidel aceptó las disculpas de Fidel. Respecto a esto, Raquel Moquera ha contado una versión distinta (llegó a decir que Pedro se fue de casa diciendo 'a esta hija de p... no la vuelvo a ver') . Rocío responde: “Cuando me imita, cualquier persona que me conozca, un poquito, sabe que yo me hubiese referido a mi padre de esa forma”.

“La persona que conociera a mi padre, sabría que era incapaz de referirse a mí de esa manera. Por lo demás, lo que cuenta, es mentira. Aquella conversación se necesitaba tener, yo no quería, pero le hice caso a Fidel. Fue la mejor conversación que tuve con mi padre, fue sanadora y, si no hubiese ocurrido, yo, hoy por hoy, no me lo podría perdonar. Hay que se muy ruin y zafio para usar esa conversación y ese momento para decir todo lo contrario y culparme a mí de la muerte de mi padre. Es de no tener moral para hacer eso”.