Rocío Carrasco cuenta por primera vez cómo se enteró de la muerte de su padre y cómo no respetaron su único deseo antes del entierro de Pedro Carrasco

Rocío Carrasco es clara cuando le preguntan si se han hablado mentiras en nombre de su padre, Pedro Carrasco: "Sí, por parte de su viuda". La hija de Rocío Jurado decide "hacer honor" a la memoria de su padre destapando, una a una, todas las mentiras de Raquel Mosquera habría estado contando a lo largo de estos años durante sus entrevistas en revistas y programas de televisión.

La hija de Pedro Carrasco y de Rocío Jurado cuenta, todavía sin poder contener las lágrimas, cómo se enteró de la muerte de su padre: "Estaba en un centro comercial con la madre de Fidel y él la llamó para que volviésemos a casa. Cuando llegué, Fidel estaba en el pasillo y me dijo que a mi padre le había dado un infarto. Yo le dije que al día siguiente íbamos a verle a Madrid, pero el negó con la cabeza y me explicó que había fallecido".

Rocío Carrasco no ha perdonado a la familia de Raquel Mosquera

Hay algo que Rocío Carrasco no ha perdonado a la familia de Raquel Mosquera y es no haberse podido despedir de su padre en la que era su casa: "Fidel le pidió a alguien de la familia de Raquel Mosquera que no se lo llevaran de la casa hasta que llegara yo porque quería despedirme de él allí, pero tampoco me dieron esa oportunidad", cuenta entre lágrimas.

Maribel Hidalgo y Antonio Carrasco también desvelan cómo se enteraron del fallecimiento del boxeador

Maribel Hidalgo y Antonio Carrasco, cuñada y hermano de Pedro Carrasco, también desvelan cómo se enteraron del fallecimiento del boxeador: "Estábamos viendo una película y nos llamó un primo hermano de Sevilla por teléfono para ver si estábamos viendo la televisión. Les dijimos que no y nos pidieron que la pudiésemos porque estaban diciendo que había muerto Pedro. Llamamos a su casa y se puso un policía que no le quería decir nada, pero finalmente se lo confirmó".

