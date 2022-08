Rocío Carrasco desvela el oscuro episodio que vivió con Ortega Cano "Me dijo que era yo la que estaba matando a mi madre"

"No es verdad que Ortega tiene problemas a raíz de la muerte de mi madre , ya los tenía de antes", explica. "Cuando mi madre estaba ingresada el estaba como ausente, desaparecía. Una vez me lo encontré tumbado en una hilera de filas en el hospital. Le dije que mi madre le estaba buscando. Que qué hacía".

Al volver a la habitación, la cantante reprochó al torero su actitud. " ¿Ni aquí me vas a respetar? ", le preguntó la interprete de 'Se nos rompió el amor'. ´Él no dijo nada, pero al llegar a casa, cargó duramente contra Carrasco. "Me dijo que la que estaba matando a mi madre era yo", cuenta Rocío.

Además, Rocío asegura que su madre tenía una relación con Fidel inigualable. "No se levantaba de la cama hasta que llegaba Fidel. Ella se dedicaba a andar con él y no quería ir con nadie más. El primer día que salieron de la habitación, la UCI entera la aplaudió y no dejaron de aplaudirla hasta que volvió a entrar en la habitación. Allí empezó a dejar muchas cosas claras. En la enfermedad ella empieza a intentar deshacer cosas que sabía que no había hecho bien. Empieza amostrarse realmente cómo ella sentía en ese momento".