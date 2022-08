Rocío Carrasco desvela los intereses ocultos de su tío José Antonio justo antes de la muerte de su madre: "Me preguntó por sus joyas"

Ya puedes disfrutar del capítulo 9 de ‘En el nombre de Rocío’ en mitele PLUS

Rocío Carrasco desvela los intereses que algunos familiares manifestaron por la herencia de su madre

“No entendía por qué me decía esas cosas estando mi madre aún viva”, relata

La novena entrega de ‘En el nombre de Rocío’ recoge, además de cómo fueron los últimos días de vida de ‘La más grande’, el interés de algunos familiares por su testamento. Reacciones y comportamientos en torno a las propiedades que no estaban recogidas en él y que Rocío Carrasco identificó semanas antes de que su madre falleciera.

Después de vivir un episodio con Ortega Cano por un tema médico de su madre, Rocío Carrasco salió de la sala en la que ocurrió todo y su tío José Antonio llamó su atención: “Niña, ven para acá”.

Las intenciones de José Antonio

Con una carpeta en la mano, el marido de su tía Gloria se dirigió a ella: “Tú no te preocupes, que si este se pone tonto…”. La carpeta contenía pagos que Rocío Jurado había hecho en Hierbabuena. En ese momento, Fidel entró en la salita en la que se encontraban.

“Yo todo esto lo tengo claro”, continuaba. “A mí lo único que me preocupa es lo que no aparece en el testamento: los abrigos de piel, las joyas, Miami…”. Rocío Carrasco no entendió nada: “No sabía por qué me decía esas cosas estando mi madre aún viva”.

El supuesto error en su herencia

Son varias las ocasiones en las que, por ejemplo, Rosa Benito ha comentado en televisión que su cuñada le dijo en Houston que había hecho algo mal su testamento y que lo arreglaría al volver a España.

No obstante, Rocío Carrasco cree imposible que esa conversación ocurriera: “Es fuerte porque ninguno sabía que había un testamento hecho. No puede ser que mi madre le dijera a Rosa que había algo que no había hecho bien”.

Ha sido entonces cuando la hija de ‘La más grande’ ha comentado su opinión acerca de ese supuesto error que dicen que su madre cometió en la herencia: “Lo que no ha hecho bien podían haber sido dos cosas. Una, que mi madre sabía que no había hecho bien dejándole a toda la jauría lo que le dejó. Y otra cosa que podía no haber hecho bien mi madre era haber vivido todo el día bajo el yugo de todos ellos. Si algo no hizo bien fue permitirles todo lo que les permitió”, relata.

Cada viernes, una nueva entrega en mitele PLUS