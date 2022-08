Al darse esta situación, Rocío Carrasco narra como Rosa Benito llamó desesperadamente a su sobrina para que Amador siguiese en ese trabajo. Al parecer, según asegura, “Rosa lo que no quería ni muerta es que Amador volviese a Madrid , porque ellos tenían la situación que tenían. Pero yo no soy la niñera de nadie”.

En ‘El nombre de Rocío’, la protagonista de la docuserie afirma tajantemente, “a mí Rosa no me puede hacer responsable de que yo haya echado a Amador del museo. Ni de que Amador volviese pa’ Madrid y le diera por saco a ella”.

Ante la pregunta de si Rocío Carraco considera que su tío pueda culparla de haber tenido que dejar de trabajar en el museo, explica que no lo sabe. Eso sí, aclara que “yo no he hecho fiestas en el museo hasta las tantas de la mañana con nadie. Yo eso no lo hago porque tengo dos dedos de frente”.