Rocío Carrasco entiende que Amador estuviese de parte de A.D. Flores: "Perro no come perro"

Rocío ha estallado cuando ha salido el tema de Amador Mohedano y su supuesto enfado por no haber contado con su hija para los musicales en homenaje a su madre. " Si ese es el caso. ¿por qué se tiene que molestar? Yo podré trabajar con quién yo quiera y con quién yo crea que tengo que hacerlo. ¿Por qué esa manía de imponerme nada a mí? ¿Yo me meto en el trabajo de él o en el de ella? ¿Por qué tengo yo que contar con Amador Mohedano para hacer un musical sobre mi madre?", ha brotado.

"¿Quién coño es Amador Mohedano? Si no es nadie…Solo el hermano de Rocío Jurado. Yo no tengo que contar con ese señor para nada. Esa persona no me ofrece confianza, ni como persona, ni como profesional. Que, de hecho, Amador Mohedano hoy no hace absolutamente nada porque nadie quiere hacer nada con él", ha dicho muy enfadado.