Rocío Carrasco se pronuncia sobre la ausencia de Rosa Benito en su boda: "No supuso nada importante para mí"

Una de las sorpresas que más llamó la atención en el enlace, fue la decisión de última hora que tomo Rosa Benito. La ex de Amador Mohedano iba a acudir a la boda y también al balcón de Chipiona junto a su familia. Sin embargo, al parecer, la colaboradora recibió una llamada en la que se le daba un serio ultimátum : si iba a la boda, no podría estar en el balcón.

Rocío Carrasco habla abiertamente sobre la ausencia de la tertuliana: "No sé si hablé con Rosa sobre lo ocurrido. Creo que no la llamé, no te lo puedo asegurar. Tampoco supuso nada importante para mí que Rosa no fuese. Es verdad que en un momento me sorprendió, pero una está tan acostumbrada a que ocurran esas cosas, que no le di la mayor importancia", asegura.