Rocío Carrasco responde a las palabras de Ortega Cano sobre el aborto de Rocío Jurado

No obstante, la hija de 'la más grande' no tiene constancia de que aquello ocurriera: “Yo no lo sé a ciencia cierta. No sé si sucedió o no sucedió. Yo sí sé que mi madre estuvo en tratamientos de fertilidad. Yo sí sé que mi madre quería darle ese gusto a Ortega. Que tuviera o no aborto no lo sé, porque nunca me lo dijo”.