Rocío Carrasco, sobre su familia mediática: “Tenían que asegurarse la forma de vivir y de comer. El final de una dio paso al principio de muchos”

Sobre Rosa Benito, Rocío Carrasco siempre ha tenido muy buenas palabras pero ha desvelado que hubo en alguna situación que no estuvo a la altura, "no conmigo, con ella (Rocío Jurado)", ha subrayado. Ha relatado un episodio que vivió su madre que le dolió mucho: "Unas Navidades, antes de irse a Houston, mi madre tenía muchas raíces en el pelo". Cuando Rocío y Fidel llegaron a su habitación la encontraron llorando: "He llamado a Rosa para que me haga el favor de teñirme y me ha dicho, 'Rocío, cómo voy a ir a teñirte, si ahora me peinan a mí".