Al volver a la habitación, la cantante reprochó al torero su actitud y le espetó: “¿Ni aquí me vas a respetar?”. Él no dijo nada, pero al volver al apartamento en el que se alojaban, Ortega Cano arremetió contra Rocío Carrasco, según ella ha contado: “¿ Tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre ?”.

“Hay que ser energúmeno y hay que tener poca vergüenza. Qué más calificativos voy a dar a semejante escoria (…) Fidel no ha pisado Miami conmigo”, ha aclarado Rocío Carrasco. Y añade: “Cuando dice que cuando Fidel vivía en casa conmigo, a Ortega no le gustaban cosas. Yo no he vivido con Fidel en casa de mi madre. Al que le ponen los puntos sobre las íes es a él cuando no quiere irse de casa de mi madre”.