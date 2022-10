Rocío Carrasco responde a la amenaza de demanda de Ortega Cano: "Si él no inicia el trámite, lo haré yo"

Ortega Cano ha dado una polémica entrevista en 'El programa de Ana Rosa'

El torero ha cargado duramente contra Rocío Carrasco

La hija de 'La más grande' se ha defendido en 'El nombre de Rocío'

En 'El nombre de Rocío', la hija de 'La más grande' ha reaccionado a la polémica entrevista de Ortega Cano en 'El programa de Ana Rosa'. "¿Qué te ha trasmitido?", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez.

"Vergüenza e indignación. Peor más indignación sería si estuviese en mi asa y no pudiese explicar la realidad, pero como la puedo explicar. Lo que mejor pueden hacer es hablar, porque cada vez que hablan se retratan", ha respondido ella.

"Yo es que ya lo conozco, a todo lo que él ha dicho de infamias y de odio, yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar. Odio es un sentimiento que no experimento. Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas, yo no tengo odio. Yo no lanzo infamias sobre nadie ni miento sobre nadie", asegura Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco: "Voy a utilizar los manuscritos de mi madre"

Ortega Cano ha asegurado que tomará medidas legales contra la hija de la cantante, algo a lo que ella no ha dudado en responder: "No sé si me va a denunciar. Ortega, si no inicias tu el proceso lo voy a iniciar yo. Si no inicia el un proceso en el que pueda explicarme lo haré yo. Utilizaré los manuscritos de mi madre. Él dice que ha dado órdenes a sus abogados que tomen medidas cuando ellos tomen medidas. Supongo que cuando termine el documental ya tendrá fabricada la demanda", ha asegurado.

Rocío, a Ortega Cano: "No estoy influenciada por Fidel"

Según el matador, Rocío Carrasco está influenciada por Fidel. "Cuando dice que estoy asesorada por mi marido quiero explicar que yo estoy asesorado por mi penalista. Y de esta, el que es mi marido, que te ha librado de muchas, esta no te la quita. Dice que estaba muy preocupado por mí. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando sabías cómo estaba? Ahora estoy bien y no necesito ni tu preocupación ni la de nadie. Ya me preocupo yo", le ha respondido ella.

Rocío Carrasco desvela las duras palabras que Ortega Cano le decía a su madre

Ortega Cano ha mandado un mensaje a Ana María Aldón en 'El programa de Ana Rosa': "Ana María, te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!".