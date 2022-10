El momento más duro de Rocío Carrasco: "Cuando murió mi madre, me di cuenta de que me estaba quedando sin mi hija"

En el último capítulo de 'En el nombre de Rocío', cuenta lo sola que se encontró: "Fueron días de vacío... el sentimiento que experimenté era que en ese momento me había quedado huérfana. Cuando murió mi padre fue una pérdida grandiosa, pero me quedaba que la tenía a ella y que tenía un sitio donde agarrarme. Cuando ella ya se fue, sentí que no tenía absolutamente nada".