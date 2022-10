Rocío Carrasco: "Mi tía Gloria le dejó dinero a mi madre y después le pidió intereses"

Rocío Carrasco ha contado en 'El nombre de Rocío' que su tía Gloria prestó dinero a Rocío Jurado y después le pidió intereses: "Mi madre hubo un momento en el que no tenía dinero para hacer frente a algo que tenía que hacer y Gloria sí lo tenía, no se por qué, ni me interesa. Se lo pidió. No sé la cantidad", ha comenzado contando en plató.