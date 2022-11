Isabel Rábago aplaude la respuesta de Rocío Carrasco al redactor de La Vanguardia: "Ese personaje me la trae floja"

La hija de Pedro Carrasco le ha pedido a este periodista que deje de tener "actitudes misóginas" y que "se dedique a investigar" para no dar más informaciones falsas, pues ella no sabía nada de la querella. En sus historias de Instagram, su amiga Isabel Rábago ha aplaudido sus palabras y le ha agradecido públicamente que la haya defendido de los ataques de este redactor, que dijo de ella que era "la mujer que susurraba a los caballos" y que no ejercía bien ni como abogada ni como periodista.

"¡Olé mi Ró! Aunque a mí lo que diga ese personaje me la trae floja, ¡maravillosa mi amiga!", ha comentado la colaboradora de 'Ya es mediodía' ante el discurso de la hija de Rocío Jurado. Además, ha querido responder ella misma a las críticas que este redactor le dirigió en sus redes sociales : "A mí lo que diga ese personaje de mi formación académica o de mi físico me importa bastante poco".

"Eso sí, me congratulo de que por fin sepa que todas las querellas son criminales, que los delitos son penales y que conozca la diferencia de lo que es un juzgado de instrucción. Por cierto, eso te lo enseñan en Periodismo, si realmente lo has estudiado", ha añadido la periodista, que también ha aclarado que no es todavía abogada como asegura este redactor de La Vanguardia, ya que sigue cursando el Máster de Acceso a la Abogacía, que permite a aquellos que lo estudian ejercer como abogados. "Pero a eso él aún no llega...", ha comentado Rábago junto a varios emoticonos de las caritas que se parten de risa.