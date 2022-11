Rocío Carrasco cuenta por qué dejaron de contar con Amador Mohedano en el museo: "Llegaron denuncias de la Policía"

La hija de Rocío Jurado ha explicado que no fue ella quien decidió que su tío dejara de estar vinculado al proyecto del museo honorífico y que fue el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, quien lo apartó del proyecto.

“El alcalde me llamó y me dijo que le habían llegado denuncias de la Policía de que Amador Mohedano organizaba fiestas en el museo a altas horas de la madrugada”, explicaba la protagonista de ‘En el nombre de Rocío’.

El equipo de gobierno de la alcaldía de Chipiona, para intentar que Amador Mohedano se saliera del proyecto, decidió comunicarle que no podían pagarle. Él se ofreció a hacerlo gratis, pero, tras unos meses, decidieron prescindir de él, aunque trabajara sin cobrar.

Sobre si Amador Mohedano le echa la culpa de haber sido desvinculado del museo de Rocío Jurado, Carrasco declara: “Si me echa la culpa, lo está haciendo de forma errónea, porque yo no he hecho fiestas en el museo hasta las tantas con nadie”.