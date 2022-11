Rocío Carrasco responde al redactor de La Vanguardia que asegura que está engañando a la audiencia: "Deja de hacer el ridículo"

Muy enfadada, la hija de Pedro Carrasco ha explicado por qué lo que dice el redactor de La Vanguardia es falso: "Este señor dice que yo he engañado a la gente porque yo tengo conocimiento de una querella que se me pone el 13 de junio de este año. Yo tengo que explicar que cuando una persona pone una querella en este país, hasta que no está admitida formalmente, la persona que es querellada que en este caso soy yo, no tiene conocimiento oficial".