Alba Carrillo: “Estaba en tratamiento psiquiátrico, Rocío y Fidel no me conocían de nada y me ayudaron muchísimo”

“Cuando yo entré a trabajar en ‘Hable con ellas’, que es donde tuve la enorme suerte de conocer a Rocío y a Fidel, ese verano yo me acababa de divorciar. Estaba rota. Estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico, estaba con una depresión, me costaba levantarme de la cama… Pero necesitaba ir a trabajar porque tenía que mantener a mi hijo”, ha explicado Carrillo. “Yo me acuerdo perfectamente del día en el que hice el casting para ‘Hable con ellas’, que Sandra Barneda también estaba allí, Mónica Martínez… y todos me dijeron te vamos a ayudar, queremos que te quedes ”.

Dice Alba en el vídeo que “hay que ser agradecida” mientras contiene las lágrimas ya que para ella esta muestra de amor totalmente altruista llegó, precisamente, en el momento que más falta le hacía: “En todo ese verano, que para mí fue el más duro de mi vida, ellos — Fidel y Rocío — me apoyaron, me quisieron, llamaban todos los días a mi madre…”, cuenta. “Me emociono porque son dos personas que no me conocían de nada, me brindaron todo su cariño, pero no impostado y por quedar bien. Había un cariño y unas ganas de que yo estuviera bien (....) y me brindaron tanto amor que por eso yo siempre estaré a su lado”.