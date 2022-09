Ver el Debate de 'En el nombre de Rocío' (19/09/2022) online en Telecinco. Incluye el capítulo 6

Los Mohedano están estudiando emprender acciones legales contra Rocío Carrasco por lo que ha contado en la docuserie 'En el nombre de Rocío'. En plató, hemos podido escuchar la respuesta de 'La hija de la más grande': "Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, porque me consta, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", dice muy tranquila Rocío (19/09/2022).