La inquietante reaparición de Romero en medio del caos por la desaparición del hijo de Tirso

Este dolor y mal momento por el que pasaba Tirso hacía que no estuviera tan pendiente de sus seres queridos como estaba acostumbrado y lo que le hacía reaccionar era descubrir que hacía tiempo que su hijo Santi llevaba tiempo sin pasar por la ferrretería y que no daba señales de vida desde hace unos días. No poder encontrar a su hijo hacía saltar todas las alarmas de Tirso, que pedía ayuda a su hija Jimena y la de su pareja Amanda.