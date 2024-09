'Entrevías': Temporada 4, capítulo 5, en vídeo y completo (30/09/2024)

Ahora que Tirso sabe que Romero ha vuelto al barrio y que es el asesino de pandilleros, no cejará en su empeño de encontrarlo y acabar con él. Lo que no espera es que Ezequiel descubra que Tirso estaba allí cuando asesinaron a Quini y su secuaz. El policía sospecha inmediatamente que el ferretero puede ser el asesino de pandilleros y empieza a investigarlo con la ayuda de Camila. A pesar de que la cosa está tensa después de haber mantenido relaciones con ella. Gladys tiene que abandonar el piso de Alicia de manera inmediata y Tirso se ve obligado a ofrecerle su casa. Aunque sabe que es mala idea dar un paso en su relación ahora que se está muriendo. Debe alejar a Gladys, no acercarla más a él.