Las redes sociales de María Aguilar, concursante de 'La isla de las tentaciones' se llenan de comentarios sobre su cambio físico

María Aguilar Brun tras su cambio: "Estoy muy feliz con el resultado, me estoy volviendo a sentir yo”

Compartir







Increíble pero cierto, María Aguilar Brun, conocida por su paso por la sexta y séptima edición del reality “La Isla de las Tentaciones”, ha dejado a todos boquiabiertos tras mostrar los resultados de su última intervención estética.

La joven, que reside actualmente en Madrid, ha seguido los pasos de otras excompañeras como Gabriella Hahlingag y ha confiado en la reconocida Clínica de cirugía plástica EGOS para someterse a una lipotransferencia a glúteos, uno de los tratamientos más demandados de este 2025.

La intervención fue realizada por el equipo cirujano del Dr.Tiago Gomes y Dr. Santiago Elvira, especialistas en este tipo de procedimientos. Este tipo de intervenciones cada vez está más extendido entre chicas que buscan realzar su figura y recuperar la confianza en sí mismas.

¡María Aguilar Brun revoluciona las redes con su cambio físico tras pasar por quirófano!

María ha llevado esta intervención quirúrgica en silencio, desde que publicó los primeros post y vídeos mostrando su nueva figura, María ha visto cómo sus redes sociales se inundaban de comentarios y preguntas sobre su cambio físico. “¿Qué te has hecho?”, “¿En qué clínica te lo has hecho?”, “¿Cuándo te has operado?” son solo algunos de los cientos de mensajes que ha recibido en cuestión de horas tras la publicación de esos post. La curiosidad y la admiración se han desatado entre sus seguidores, que no han dejado de reaccionar ante su impactante antes y después.

Al ver que los comentarios de sus seguidores no hacían más que aumentar en relación a su cambio físico tras cada post publicado, María decidió responder y hacer público el secreto de su radical cambió físico. La exconcursante reconoció que tardó un poco en hacerlo porque quería compartirlo cuando se sintiera preparada y en el momento que ella considerara adecuado. Finalmente, rompió el silencio y compartió detalles del proceso en un vídeo publicado en sus redes sociales, mostrándose completamente abierta sobre su experiencia: “Estoy muy feliz con el resultado, me estoy volviendo a sentir yo”, ha confesado en un reciente vídeo.

Más allá del cambio estético, el mensaje que transmite María es poderoso: su paso por el quirófano ha sido mucho más que una transformación física; ha sido una forma de recuperar el control sobre su bienestar y reforzar su autoestima. Con una figura más armónica y una actitud renovada, María ha logrado reconectar con su versión más auténtica.

Así, se une a la lista de tentadoras que han visto en la cirugía estética no solo una mejora de imagen, sino el comienzo de una nueva etapa personal. Y todo indica que su espectacular cambio físico seguirá dando que hablar: sus redes no dejan de crecer, y cada publicación genera un nuevo aluvión de reacciones.