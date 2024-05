Teyou conquista a los jueces de ‘Factor X’ y provoca que Lali se acuerde de Rels B: “Tiene un vozarrón, fue su corista y yo salí con él un tiempo”

La voz de Teyou cautiva a los jueces de ‘Factor X’ . Ya lo anticipaba Lali, que, antes de comenzar la actuación de ‘Isn’t She Lovely’ confesaba a Abraham Mateo que conocía a Teyou por ser la corista de Rels B: “Yo salí con él un tiempo. Ella tiene un vozarrón”. Con un tema interpretado en inglés y en castellano , Teyou consigue cuatro los cuatro síes de Vanesa, Willy, Abraham y Lali.

No es la primera vez que el legendario tema de Stevie Wonder ‘Isn’t She Lovely’ se cuela entre las elegidas por los aspirantes de ‘Factor X’, y, sino que se lo digan a Harry Styles, en la versión británica del talent show allá por 2010.