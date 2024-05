La sorprendente reacción de Lali tras escuchar la canción cristiana de Jaqui Lin: "Me he sentido rara"

Una letra pegadiza: "Hoy es viernes, podría ir a bailar, pero a mí lo que me gusta es adorar. Mis amigos salen a rumbear, mientras yo decido ir a rezar.... Gloria a Dios. Te amo, señor". Y un ritmo que daba ganas de bailar, como le pasaba a Lali, que reaccionaba tras escuchar el tema. "Yo estaba perreando, me sentí rara... movía el culo, pero a la vez quería respetar a Dios. Me pasaron cosas...", decía Lali, algo que levantaba las risas del plató.