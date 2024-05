Jürgen, el participante del equipo de Lali, cantó 'The way you make me feel' y también sorprendió con su coreografía. Tal es así, que Lali acabó subiéndose a la mesa de la emoción.

"Me he sentido increíble", aseguraba ella, en la primera vez en la que bailaba así. Dejando también con la boca abierta a Lali: "Increíble, me sorprende en que digas que no sueles bailar, no lo vi en ningún momento. Te felicito muchísimo". Recibiendo también una gran valoración de Willy Bárcenas: "Has demostrado que no tienes techo". Y de Vanesa Martín: "Te tengo que decir enhorabuena".