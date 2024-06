Willy Bárcenas se emociona con la actuación de 'Awy' y les hace una propuesta que les deja con la boca abierta

El grupo lo daban todo en el escenario y Willy Bárcenas no dudaba en subirse al escenario junto a ellos para darles un abrazo y decirles unas palabras, tras cantar este tema que le traía muy buenos recuerdos: "Qué recuerdos, me he emocionado al veros cantar, me ha recordado a mí cuando me llamó David Otero para proponerme cantar este temazo, como las primeras veces que lo cantaba era como estar, con toda la humildad del mundo, tomando un relevo.