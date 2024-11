Además de desvelar qué haría con Adrián en el caso de volver a la casa de Guadalix de la Sierra , Lucía Rolek se abre en el programa 'En todas las salsas' y hace importantes confesiones sobre su vida privada. La exconcursante de ' Gran Hermano ' habla sobre los famosos que ha conocido en el club - restaurante donde trabaja y confiesa su atracción por Bosco Martínez-Bordiú , con el que ha coincidido en la fiesta de la final de 'Supervivientes All Stars'.

"Es muy simpático. Le vi en la fiesta de 'Supervivientes', físicamente es un chico atractivo" , asegura la exgran hermana con una amplia sonrisa en su rostro. Unas palabras que dejan boquiabiertos al resto de los presentes en el plató de 'En todas las salsas', que se aventuran a organizar una cita entre Lucía Rolek y el exnovio de Adara Molinero . La joven confiesa no tener un prototipo, pero tiene claro que se decantaría por el sobrino de Pocholo antes que por Logan San Pedro, su rival y amigo en Honduras a partes iguales. ¡Y desvela que no le importaría salir a cenar con el aristócrata!

Asimismo, la joven de 25 años habla en el videopodcast sobre su exnovio , el cual "se ponía celoso por cualquier cosa, por famosos y no famosos" . Lucía Rolek destapa los inconmensurables celos que tenía su anterior pareja cada vez que ella iba a su puesto de trabajo, en el cual se encontraba rodeada de personas conocidas.

"Te vas a divertir muchísimo, es muy caballeroso, trata muy bien a las mujeres", apunta la exsuperviviente, que no ha dudado en deshacerse en halagos hacia Bosco bajo la atenta mirada de Lucía, que escucha atentamente todo lo que tiene que decir Alma Bollo. Por último, los presentes en el plató se mojan y opinan sobre por qué no funcionó la relación de Adara Molinero y el aristócrata. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo de 'En todas las salsas'!