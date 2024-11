El exconcursante de 'La última tentación' se pone en contacto con Marta Peñate, después de saber que ha salido a la luz su tonteo con Vanessa Bouza y que incluso su marido Javier Mouzo se ha enterado de todo. Christofer Guzmán explica todo lo sucedido entre ambos durante una fiesta en una discoteca . "La conocí esa noche y se acercó a mí porque me seguía desde hace mucho, quería conocerme", asegura el influencer.

Christofer Guzmán confiesa las picantes insinuaciones que tuvo Vanessa Bouza con él durante la noche mientras bailaban. "Fue un momento subido de tono" , desvela el famoso exconcursante de 'La isla de las tentaciones', el cual no ha dudado en revelar qué es lo que la exgran hermana le decía al oído mientras se encontraba "a medio metro de su marido", según apunta el propio personaje televisivo.

Sin ningún tipo de pudor, Christofer Guzmán destapa las provocativas insinuaciones de Vanessa Bouza durante aquella noche, en la cual no parecía importarle serle infiel a su marido Javier Mouzo delante de sus propios ojos. "Me decía que la estaba poniendo mucho y que estaba mojadita", confiesa el ex de Fani Carbajo. Unas palabras que podrían resultar muy grabes para su relación con el exconcursante de 'Gran Hermano'. ¿Le habrá llegado a ser infiel a su marido?