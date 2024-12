La Rebe y Susi le escribieron largos mensajes de felicitación en el que le recordaban que la quieren mucho, así como también hizo su padre, Dani Jiménez, que incluyó en su felicitación un reproche a su hija . "Te deseo que cumplas muchos más, que te quiero mucho. Espero que este año seas más obediente, ya que este año no me has hecho caso, pero, bueno, yo te quiero igual", ha escrito el extremeño en el post de Instagram en el que posa junto a Graciela en el restaurante en el que tuvo lugar la fiesta de cumpleaños.

El post no tiene ningún comentario pero tampoco ha recibido el 'me gusta' de la creadora de contenido. De la familia, solo La Rebe le ha dado 'like' a esta publicación en la que su padre destapa que no siente que la mediana de sus hijas esté haciéndole caso en los últimos meses. Dani no ha especificado ni ha dado más detalles de a qué se refiere, pero es un comentario que a sus seguidores no les habrá sorprendido porque los Jiménez siempre han presumido de ser sinceros y de no guardarle nada a sus seguidores.