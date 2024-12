Rábago ha asegurado que Bárbara está muy nerviosa, sobre todo desde que firmó el contrato: " Le cuesta mucho conciliar el sueño porque es muy consciente de que no es una entrevista más. Va a hacer frente a polémicas, situaciones, fechas y nombres propios que siempre ha evitado o pasado por encima". Según la colaboradora, Bárbara quiere aclarar ciertos temas: " Quiere dejar claro que ella nunca ha mentido y que quizá su error ha sido no abordar determinados temas. Además, no hay veto ninguno y va a contestar a todo".

La colaboradora también ha adelantado que Bárbara será especialmente dura al hablar de los conflictos con su hijo, aunque no tiene intención de profundizar en el daño: " Por las sensaciones de nuestra conversación, no creo que vaya a hacer sangre respecto a su hijo. Está serena, pero muy consciente del momento al que se enfrenta".

Rábago ha puntualizado que el propósito de la ex vedette no es atacar, sino ofrecer su versión: "Su idea es: si a vosotros os han contado una historia, ahora me vais a permitir que yo os la cuente desde mi experiencia y las situaciones que no se han contado como son. Y ya está".