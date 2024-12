"Me muero. Voy a llorar", dice la amiga de Jessica Bueno mientras Rodri le explica el motivo por el que ha decidido hacerse este tatuaje en secreto. Tal y como él mismo ha explicado, tatuarse esta fotografía no ha sido algo aleatorio o impulsivo, sino algo que ya "tenía preparado" y que quería realizar desde hace algún tiempo.

En apenas unas horas, la publicación de Rodri y Marta se ha llenado de bonitos mensajes de sus seguidores, que opinan que el exconcursante de 'GH' no ha podido tener un detalle más romántico con su novia. "Qué detalle más bonito para tu chica, Rodri; qué bellos se ven juntos y cuánta complicidad entre ustedes, que viva el amor", "Jod** se me han pesto los pelos de punta y me he emocionado... sois demasiado" o "Es tan ❤️❤️❤️💞💞 , sólo con ver vuestras caras, amor, felicidad, brillo, emoción ,... es increíble os mando besos 😘😘😘😘", son algunos de los comentarios que han recibido.